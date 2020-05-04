Konya'da çiftçilerin "atlı eşekli" fasulye ekimi mesaisi
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Konya'da çiftçilerin "atlı eşekli" fasulye ekimi mesaisi

Konya'da çiftçilerin
04.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:04

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bazı çiftçiler, gelişen teknolojiye rağmen şeker fasulye ekimini, verimi artırdığına inandıkları için eşek ve at kullanarak gerçekleştiriyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bazı çiftçiler, gelişen teknolojiye rağmen şeker fasulye ekimini, verimi artırdığına inandıkları için eşek ve at kullanarak gerçekleştiriyor.

Beyşehirli çiftçiler, ilçenin coğrafi işaret belgesine sahip olan "Çetmi Şeker Fasulyesi"nin ekim döneminin gelmesiyle Akçabelen Mahallesindeki tarlalarda yoğun bir mesaiye başladı. Traktörlerin sürerek düzleştirdiği ve ekime hazır hale getirdiği tarlalara eşek ve atlarıyla giren fasulye yetiştiricileri, imece usulüyle tohumları toprakla buluşturuyor.

Tarlalarda eşek ve atlar koşturularak yapılan çiziler üzerine fasulye tohumunu atan aile fertlerinin, ramazan ayında ise sahurdan sonra erken saatlerde başlayan mesaisi öğlen saatlerine kadar sürüyor.

Akçabelen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Metin Ünüvar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şeker fasulyesi ekimi öncesi çiftçilerin traktörlere takılı pulluklarla sürdükleri toprağı, "Kobra" denilen aletlerle işleterek hazır hale getirdiğini, ancak ekim işini gelişen teknolojiye rağmen eşek ve atlarla yaptıklarını söyledi.

Ünüvar, şunları kaydetti:

"Biz de aslında makineleşmek istiyoruz, makineleşme işini yöremizde 6-7 yıl önce denedik ancak burada verimin neredeyse dörtte bire düştüğünü gördük. Onun için biz de eski gelenek ve göreneklerimize göre ekim yapmayı günümüzde de sürdürmeye devam ediyoruz. Yani makineleşmeden vazgeçtik. Çiftçilerimiz, 'Eğer hayvanlar olmazsa bereketini göremiyoruz. Böyle eziyetini çekiyoruz, verimini de Allah ona göre çok veriyor.' diyerek bu usulden vazgeçmiyor."

Tohumun toprakla buluşturulmasıyla işin bitmediğine dikkati çeken Ünüvar, 4-5 aylık süreçten sonra çiftçilerin zahmetli birkaç yöntemiyle fasulyenin olgunlaştığını ve eylül ayında hasadının yapıldığını söyledi.

Ünüvar, at ve eşeklerin özellikle bu dönemde yöre halkı için kıymetli hale geldiğini belirtti.

Çiftçi eski usulden vazgeçmiyor

Fasulye yetiştiricisi Hüseyin Şanlı, ürün ekiminde sahibi olduğu atı tercih ettiklerini anlatarak, "Böylece fasulyede beklediğimiz verimi de elde edebiliyoruz." dedi.

Çiftçi Eşref Akkaş da teknoloji gelişse de arazilerinde kullandıkları tarım araçlarının eşekler olduğunu belirterek, "15 senedir bu eşeklerle fasulye ekerim. Eşeklerin çalışacağı yeri hazırladığımız, motorla çektirip gevşettiğimiz için hayvan çok fazla zorlanmıyor. Kendi tarlama ektiğim gibi ihtiyaç olan başkalarının tarlalarına da giderim, ekerim." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 30 yıldır at kullanarak çiftçilik yaptığını dile getiren Mustafa Yaban ise, "Bu usul, biraz eziyetli ama bereketi daha fazla oluyor. Eş, dost, arkadaşların da işlerini yapıyorum. Atı kışın besliyorum, bahar geldiğinde böyle buralarda koşturuyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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