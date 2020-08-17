Konya'da çiftçiler, zararlarını karşılamadığını iddia ettikleri sigorta şirketini tarlada protesto... Konya'nın Derebucak ilçesinde, ürünlerinin dolu ve yağıştan dolayı zarar gördüğünü iddia eden çiftçiler, tarım sigortası yaptırmalarına karşın zararlarının karşılanmadığını öne sürerek tarlalarında alkışlarla protesto etti.

Konya'nın Derebucak ilçesinde, ürünlerinin dolu ve yağıştan dolayı zarar gördüğünü iddia eden çiftçiler, tarım sigortası yaptırmalarına karşın zararlarının karşılanmadığını öne sürerek tarlalarında alkışlarla protesto etti.

İlçeye bağlı Pınarbaşı ve Göynem mahallelerinde yaşayan ve Gembos Ovası'nda şeker fasülyesi eken bazı üreticiler, ürünlerine olası afetlere karşı tarım sigortası yaptırdı.

Ovada bayram günlerinde yağan dolu ve yağmur, bazı alanlarda ekili ürünü vurdu. Zarar gören çiftçiler, sigorta yaptırdığı şirkete müracaat ederek, zararlarının karşılanmasını istedi.

İddiaya göre, incelemede bulunan bilirkişi; "sıfır zarar" tespitinde bulunup, bunu SMS ile çiftçilere bildirince, üreticiler duruma tepki gösterdi.

Tarlalarındaki kuruyan ve zarar gören ürünü gazetecilere gösteren üreticiler, alkışlarla ve içi boş varile taş ve sopa ile vurarak, sigorta şirketini protesto etti.

Çiftçi Ünal Taşbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 150 dekarlık arazisinin tamamının bayram günlerinde iki gün etkili olan yağış ve doludan zarar gördüğünü öne sürdü.

Yağmurdan dolayı bölgede afet olduğunu, tarlaların suyla dolduğunu ifade eden Taşbaş, "Yetkilileri çağırdık, burada iki saat inceleme yaptılar, 'biz size bildiririz' dediler. Mesaj yollamışlar; 'yüzde sıfır hasar'... Ondan sonra da telefonlarımıza bakmadılar." diye konuştu.

Çiftçi Mevlüt Bakırcı da iki gün etkili olan yağmur ve dolunun ardından ürünlerinin zarar gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"20 dekar alanda zararım var ama tarlamda hiçbir zarar olmamış gibi gösterilmiş. Bize, yağmur, dolu, sel gibi afetlerde zararımızın karşılanacağı söylendiği için sigorta yaptırmıştık. Şimdi sigortalattıramayanlar seviniyor, 'iyi ki yaptırmamışız' diye. Yüzde sıfır diyeceklerine, yüzde 1 hasar bari gösterselerdi. Yüzde 0 hasar demeleri çok zorumuza gidiyor."

Kaynak: AA