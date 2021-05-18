Konya'da çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatlarından memnun
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Konya'da çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatlarından memnun

Konya'da çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatlarından memnun
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Konya Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatlarının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Konya Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatlarının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Çevik, AA muhabirine, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatlarında geçen yıla göre önemli oranlarda artış olduğunu belirtti.

Alım fiyatlarının çiftçiyi sevindirdiğini ifade eden Çevik, "Açıklanan fiyatlar, çalışıp üretmesi için çiftçimize moral oldu. Türk çiftçisi boş bir alan bırakmayacak. Zaten Cumhurbaşkanımız da 'Herkes üretimini yapsın, boş alanımız kalmasın. Tarımsal topraklarımızın hepsini ekelim, biçelim.' talimatını verdi. Ben de bu ifadeye katılıyorum." diye konuştu.

"Çiftçiler, bu fiyatları gayet olumlu karşılıyor"

Bu önemli fiyat artışından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çiftçiler adına teşekkür eden Çevik, şunları kaydetti:

"Türk tarımı için bu fiyat dünyayla da örtüşen bir fiyat. Dünyada da buğdayın ton fiyatları 280-290 dolar arasında, makas kapanıyor. Çiftçiler, bu fiyatları gayet olumlu karşılıyor. Çiftçimizin bakış açısı şu, 'Önemli olan rahmetin, bereketin olması. Dekardaki verimliliğin artması.' Bir miktar rekolte düşüklüğü yaşanacağı için bu fiyatlar çiftçimizi memnun etti."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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