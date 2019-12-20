Konya'da 'change' yapılmış 1 milyon lira değerinde 7 araç ele geçirildi
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Konya'da 'change' yapılmış 1 milyon lira değerinde 7 araç ele geçirildi

KONYA'da motor ve şase numaraları değiştilmiş, toplam 1 milyon lira değerinde 7 araç ele geçirildi.

20.12.2019 09:22 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:22
Konya'da 'change' yapılmış 1 milyon lira değerinde 7 araç ele geçirildi

'da motor ve şase numaraları değiştilmiş, toplam 1 milyon lira değerinde 7 araç ele geçirildi.

Konya İl Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 2 ayda farklı illerden Konya'ya motor ve şase numaraları değiştilerek, 'change' yapılmış 7 aracın giriş yaptığını tespit etti. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından düzenlediği operasyonla araçları ele geçirdi. 10 şüpheli hakkında da adli soruşturma başlattı.

Şüphelilerin, hasarlı araçların motor ve şase numaralarını değiştirip, yeniden piyasaya sürdükleri saptandı. Toplam piyasa değerleri 1 milyon lira olan araçlar emniyet otoparkına götürüldü.

Kaynak: DHA
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