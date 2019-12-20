Konya'da "change" operasyonunda bir milyon liralık 7 araç ele geçirildi

20.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:19

Konya'da motor ve şasi numaraları değiştirilerek piyasaya sürülen ve maddi değeri bir milyon lira olan 7 araç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son iki ay içerisinde farklı illerde motor ve şasi numaraları "change" adı verilen yöntemle değiştirilen 7 aracın Konya'dan giriş yaptığını tespit etti.

Harekete geçen ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, piyasa değeri bir milyon lira olan 7 aracı ele geçirdi.

Kazalı ya da hasarlı 7 aracın, motor ve şasi numarası değiştirilerek yeniden piyasaya sürüldüğü, olayla ilgili 10 kişi hakkında da işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA