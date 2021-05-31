Konya'da "Cezaevine kitap bağışı" kampanyası başladı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Konya Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından "Cezaevine kitap bağışı" kampanyası başlatıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Konya Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından "Cezaevine kitap bağışı" kampanyası başlatıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Konya Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve Konya Müftüsü Ali Öge, Konya Adliyesi Kılıçarslan kapısı girişinde kurulan kitap kumbarasına ilk kitapları attı.

Solmaz, tüm Türkiye'de Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında kitap bağışı kampanyası başlatıldığını söyledi.

Kampanyanın 16 Haziran'a kadar devam edeceğini hatırlatan Solmaz, "Cezaevlerinde kütüphanelerin yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Konya Adliyesi'nin en çok kullanılan kapılarından birisi Kılıçarslan kapısı. Cezaevlerinde kütüphanelerimiz var ama önemli olan o kütüphanedeki kitapların güncel olması." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat