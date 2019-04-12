Konya'da Cezaevinden Firar Eden Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Konya'daki açık cezaevinden 7 ay önce firar eden ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Samsun'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında 5 bilişim suçundan işlem yapılan Ümit Tel'in yakalanması için çalışma başlattı.

Konya'daki açık cezaevinden 7 ay önce firar eden ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ümit Tel, Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı'nda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA