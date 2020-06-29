Konya'da çevreyi rahatsız eden 260 sürücüye 187 bin lira ceza kesildi Konya'da çevreyi rahatsız eden 260 sürücüye 187 bin 195 lira para cezası uygulandı.

Konya'da çevreyi rahatsız eden 260 sürücüye 187 bin 195 lira para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde çevreyi rahatsız eden araçlara yönelik çalışma başlattı. Uygulamada 260 sürücüye çevreyi rahatsız etmekten, 3 sürücüye sahte plakadan, 1 sürücüye de aracına plaka takmamaktan toplam 187 bin 195 lira ceza kesildi. Uygulamada ayrıca 48 araç trafikten men edildi. Kaynak: AA