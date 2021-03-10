Konya'da "Çevresi ile Birlikte Mescid-i Aksa Fotoğraf Sergisi" açıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, fotoğraf sanatçısı Orhan Durgut'un fotoğraflarının yer aldığı Çevresi ile Birlikte Mescid-i Aksa Fotoğraf Sergisi'nin açılışını yaptı.

Konya Panorama Müzesi'nde açılışı gerçekleştirilen sergide, fotoğraf sanatçısı Orhan Durgut'un, Mescid-i Aksa ve etrafıyla ilgili 69 fotoğrafı ziyaretçilere sunuldu.

Altay, açılışta yaptığı konuşmada, Miraç Kandili'nde farkındalık oluşturma adına fotoğraf sergisini bugün açtıklarını belirtti.

Mescid-i Aksa'nın, ümmetin hayali ve kanayan yarası olduğunu vurgulayan Altay, "İlk kıblemizin bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını temenni ediyoruz, bunun için dua ediyoruz. İnşallah bu farkındalıklar Selahaddin Eyyubilerin yetişmesine vesile olur, bir an önce Mescid-i Aksa gönüllerimizdeki yerine kavuşur ve zulümden kurtulur." diye konuştu.

Filistin'de insanların, Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal topraklarda çok sıkıntı çektiklerini hatırlatan Altay, şöyle devam etti:

"Filistinli kardeşlerimiz çok sıkıntı çekiyor, onlara dua ediyoruz. Orhan Durgut bey sadece ülkemizin değil dünyanın yetiştirdiği önemli fotoğraf sanatçılarından birisi. Kendisine tekrar sergimize gösterdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah birlikte çok daha güzel çalışmalar yaparız."

Durgut ise fotoğrafçıların adeta fotoğrafları ile konuştuğu belirterek, "Hz. Muhammed'in 'Mescid-i Aksa'ya gidin ve orada namaz kılın. Eğer oraya gidemez, içinde namaz kılamazsanız, kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin.' hadis-i şerifi var. Biz bugün tabi yağ gönderemiyoruz ama farkındalık oluşturmak için bu tür etkinliklerde bulunuyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesine destekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Fotoğraf sanatçısı Durgut'un, Mescid-i Aksa ile ilgili çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, Konya Panorama Müzesi ve Kültürpark'ta 19 Mart'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı