Konya'da "Çevre ve Sıfır Atık Meclisi" çevre bilincini sitelere taşıyacak
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Konya'da "Çevre ve Sıfır Atık Meclisi" çevre bilincini sitelere taşıyacak

Konya'da 'Çevre ve Sıfır Atık Meclisi' çevre bilincini sitelere taşıyacak
Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Güncel

Selçuklu Belediyesi, çevreye olan farkındalığı arttırmak, gelecek nesillere çevre bilincini aşılamak için Çevre ve Sıfır Atık Meclisi'ni kurdu.

Selçuklu Belediyesi, çevreye olan farkındalığı arttırmak, gelecek nesillere çevre bilincini aşılamak için Çevre ve Sıfır Atık Meclisi'ni kurdu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye meclis salonunda düzenlenen toplantıda, çevreyle ilgili yapılacak çalışmaların önemli olduğunu söyledi.

Sıfır atık belgesini alan ilk belediye olduklarını ifade eden Pekyatırmacı, "Çevre ile ilgili örnek çalışmalar gerçekleştirdik. Kuruluşu tamamlanan Çevre ve Sıfır Atık Meclisi, bu konudaki duyarlılığı ortaya koyuyor." dedi.

Pekyatırmacı, meclisin, çevreye olan farkındalığı arttırmak, gelecek nesillere çevre bilincini aşılamak için çalışmalar yapacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Konya'da yaşayan bütün bireyler 7'den 70'e çevre gönüllüsü olsun. Çevreyle ilgili hassasiyetleri herkes taşısın ve bu noktada yapılması gereken ne varsa üzerine düşen görevi yerine getirsin. Platformumuz, bu anlamda şehrimizde farklı bir canlılık kazandırdı. Büyük sitelerden hemşehrilerimizin, Çevre ve Sıfır Atık Meclisi'mize üye olmalarını, bulundukları sitelerde çevre ve sıfır atık konusunda çalışmalar yapmalarını bekliyorum. Hep birlikte Selçuklu ve Konya için güzel çalışmalar yapacağız. Buradan başlattığımız çalışmalar, inşallah Türkiye'ye yayılacaktır. Çevreyle ilgili yapacağımız bu çalışmalar da inşallah Türkiye'de öncü olacaktır."

Konuşmaların ardından çevre ve sıfır atık çalışmaları ve meclisin projeleriyle ilgili sunum yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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