Konya'da çeşitli suçlardan aranan 107 kişi yakalandı
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Konya'da çeşitli suçlardan aranan 107 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Konya'da çeşitli suçlardan aranan 107 kişi yakalandı

Konya'da çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 4 ila 16 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası 107 kişi yakalanarak adli mercilere ve cezaevlerine teslim edildi.

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Konya'da çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 4 ila 16 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası 107 kişi yakalanarak adli mercilere ve cezaevlerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 20-26 Mart tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık, silahla tehdit, yağma, kasten yaralama, vergi usül kanununa muhalefet, dolandırıcılık gibi suçlardan haklarında 4 ila 16 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 ile çeşitli suç ve nedenlerden ötürü aranması olan 77 kişi yakalandı. Şahıslar arasında bulunan ve hakkında 3 adet dolandırıcılık, 3 adet bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, 1 adet büyükbaş hayvan hırsızlığı gibi toplam 7 suçtan aranan Hüseyin K. de, Mersin'in Mut ilçesinde yakalandığı öğrenildi. Kesinleşmiş hapis cezası olan 30 kişi, cezaevine teslim edilirken, 77 kişinin ifadelerine başvurulduktan sonra adli mercilere teslim edildiği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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