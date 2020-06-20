Konya'da cesedi bulunan çocuk defnedildi
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Konya'da cesedi bulunan çocuk defnedildi

Konya'nın Yunak ilçesinde 30 Mayıs tarihinde dağlık alanda toprağa gömülü olarak bulunan 2-3 yaşlarındaki çocuk cesedi yasal sürenin dolmasının ardından defnedildi.

Konya'da cesedi bulunan çocuk defnedildi
20.06.2020 11:54 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:58

Konya'nın Yunak ilçesinde 30 Mayıs tarihinde dağlık alanda toprağa gömülü olarak bulunan 2-3 yaşlarındaki çocuk cesedi yasal sürenin dolmasının ardından defnedildi.

Edinilen bilgiye göre, Yunak ilçesinde 30 Mayıs tarihinde dağlık alanda toprağa gömülü olarak bulunan çocuk cesedi gizemini koruyor. 30 Mayıs 2020 tarihinde Yunak ilçesi Bayatkulu Dağı'na kekik toplamak için giden bir vatandaş, bir kısmı dışarıda kalmış toprağa gömülü poşet içerisinde çocuk cesedini fark etti. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine çocuğun cesedi, topraktan çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 2-3 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğun cesedi otopsi için Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kimliği belirlenemeyen çocuğun Adli Tıp Kurumundan ölümü ile ilgili raporun hala beklendiği öğrenildi. Öte yandan, olayın gününden beri morgda bekleyen çocuğun cesedi yasal sürenin dolmasının ardından görevliler tarafından Yunak Kabristanlığına defnedildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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