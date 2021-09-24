Konya'da çerezlik ayçiçeği hasadı başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da çerezlik ayçiçeği hasadı başladı

AA / Mehmet Umay - Haberler | Güncel
Konya'da çerezlik ayçiçeği hasadı başladı

Konya'nın Ereğli ilçesinde çerezlik ay çekirdeği ekimi yapılan bölgelerde hasada başlandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde çerezlik ay çekirdeği ekimi yapılan bölgelerde hasada başlandı.

Mart ayında ekimi yapılan ve eylül ayının sonunda hasadına başlanılan çerezlik çekirdekler, güneşe seriliyor ve birkaç gün bu şekilde kurumaya bırakılıyor. Güneşin altında kurutulan çekirdekler toptancı tüccarlara satılmayı bekliyor.

Çerezlik çekirdeğin serüvenini anlatan Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, "Ereğli'de yaklaşık 45 bin 50 bin dekarlık bir alanda çekirdek ekimimiz var. Ekimler mart sonu başlar nisan mayıs aylarına kadar ekilir. Sulanır, gübrelenir, çapalanır. İşlemler bittikten sonra Eylül ayı sonunda biçilmeye başlar. Hasadı iki türlü yapılır. Biçerdöver ve tarım işçileri ile yani elle hasat yapılır ama son yıllarda işçinin bulunamaması çiftçinin sıkıntı yaşamasından dolayı biz bunu biçerdöver hasadına çevirdik. Çekirdeğin alıcısı bellidir. Türkiye'de tüketilen limit var. Dışarıdan Çin malı gelmezse çiftçi bir şeyler kazanıyor. Çerezlik olduğu için başka yerde kullanılması lüksü yok. Şu an kilosu yedi liradan başlıyor, 13 liraya kadar alımı var. Kaliteli ürünler tüccar tarafından iyi paraya alınıyor." dedi.

13 yıldır ay çekirdeği ekimi yaptığını aktaran çiftçi İzzet Öz de "Verimi tutturduğumuz zaman tatmin olabiliyoruz ama fiyat elimizde olmayan bir şey, tüccarlara bağlıyız. Yapacağımız hiçbir şey yok. Tek yapacağımız şey üretim. Üretim odaklıyız, kalite odaklıyız. Bu yıl verim iyi. Dekarda 400-500 sulu bölgelerde alınıyor. Kıraç bölgelerde ise dekarda 100-150 kilo alınıyor." diye konuştu.

Konya'da çerezlik ayçiçeği hasadı başladı

Konya'da çerezlik ayçiçeği hasadı başladı

Konya'da çerezlik ayçiçeği hasadı başladı

Konya'da çerezlik ayçiçeği hasadı başladı

AA / Mehmet Umay - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 27 bin 844 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 27 bin 844 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

 Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere mesaj: Benim yaptığımı yapmayın, geri dönün

Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere mesaj: Benim yaptığımı yapmayın, geri dönün
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Muharrem İnce Binali Yıldırım Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Oğuzhan Koç Demet Özdemir Burak Yamantürk İbrahim Tatlıses
Spor Bülent Uygun Lionel Messi Sergen Yalçın Valentin Rosier Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Konya'da çerezlik ayçiçeği hasadı başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 13:30:51. #1.17#