Konya'da çatıdan düşen buzlar park halindeki otomobile zarar verdi

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, çatıdan düşen buz parçalarının cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobile zarar vermesi çevredeki bir işyerinin kamerasına yansıdı.

Hükümet Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın çatısından kopan buz kütleleri park halinde duran otomobilin üzerine düştü. Buz kütleleri aracın arka camını tamamen kırarken, kaportaya da zarar verdi.

Haber verilen otomobil sürücüsü, aracını bulunduğu yerden kaldırırken durumu polis ekiplerine bildirdi. Buz kütlelerinin çatıdan düştüğü anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çatıdaki kalan buz kütlesinin cadde üzerinden geçen araç ve yayaların üzerine düşmemesi için de olay yerinde tedbir alınırken buz kütleleri kontrollü şekilde indirildi.

Bölgede esnaf olan Ramazan Vural, karşıda kaldırım üzerinde dururken binanın çatısındaki buz kütlelerini fark ederek cadde üzerinden geçen yaya ve araç sürücülerini uyardıklarını belirtirken, "Aşağıdan geçenlere söyleyip uyarıyorduk, araçları da uyardık ama yine de koydular. Bir kişi koydu gitti aracının üzerine buz düştü. Kilo olarak bayağı bir büyüktü, arabanın arka camını kırdı, tamponuna zarar verdi."dedi.

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri

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