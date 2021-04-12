Konya'da çarşı pazarda ramazan hareketliliği yaşanıyor

Konya'da, tarihi çarşılar ve pazar yerleri, ramazan ayı alışverişleri nedeniyle hareketlendi.

Konya'da, tarihi çarşılar ve pazar yerleri, ramazan ayı alışverişleri nedeniyle hareketlendi.

Bedesten Çarşısı ve Melike Hatun Çarşısı gibi tarihi alışveriş yerlerinde, ramazan ayı yoğunluğu yaşanıyor. İftar ve sahur sofraları için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, özellikle pazar yerlerini kalabalıklaştırdı.

Yaşanan yoğunluk esnafın yüzünü güldürürken, tezgahlarda özellikle kahvaltılıklar, hurma, kahve, kuru yemiş ve meyve çeşitleri ilgi görüyor.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla beraber sebze meyve fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Ramazan ayında ilgi gösterilen hurmanın kilosu 45 ile 80 lira arasında değişiyor.

Kasaplarda da kıymanın kilosu 40 liradan başlamak üzere pastırma 150 ila 220, sucuk ise 70 ila 90 liradan satılıyor.

"Ramazan bereketiyle geldi"

Melike Hatun Çarşısı esnaflarından Selim Çelik, ramazan ayının gelmesiyle sebze ve meyveye talebin arttığını söyledi.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla düşmeye başlayan fiyatların vatandaşları memnun ettiğini aktaran Çelik, "Bugün çok yoğun bir talep var. Havanın soğuk olmasına rağmen, hafta başı ve ramazan arifesi olması nedeniyle aşırı bir yoğunluk yaşıyoruz. Ramazan, bereketiyle geldi. Bazı ürünlerimiz bitti." diye konuştu.

"En çok satılan kahve ve hurma"

Kahve ve hurma satan esnaf Emre Baş da ramazan öncesinde işlerin yoğunlaştığını dile getirdi.

Müşterilere yetişmekte güçlük çektiklerini vurgulayan Baş, şunları kaydetti:

"En çok hurma ve kahve satılıyor. Özellikle hurma satışımız çok yoğun. İnsanlar iftar ve sonrası için hazırlık yapıyor. Ramazan, bereketiyle geldi. Yoğunluktan çok memnunuz. Kahveyi taze taze öğüterek sattığımız için talep çok daha fazla oluyor. Değişmez bir kahve kültürü var. İnsanlar iftardan sonra kahve içerek günün yorgunluğunu atıyor."

Süt ve süt ürünleri satışı yapan Ramazan Bildirici ise sahur için kahvaltılık çeşitlere ilginin arttığını, daha çok yoğurt, peynir ve yağ satışı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya