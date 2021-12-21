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Konya'da çarpışan iki otomobildeki 7 kişi yaralandı

Konya'da çarpışan iki otomobildeki 7 kişi yaralandı
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alaylar Bir Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, Sait Karakılınç yönetimindeki 07 S 3750 plakalı otomobil ile Kadir Caran idaresindeki 42 K 4919 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Kadir Caran'ın kullandığı otomobildeki Buğrahan Kutay, Neriman, Sultan, Dudu Naz ve Nisa Nur Caran yaralandı.

Ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

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AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

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