Konya'da canlı yayınla yasa dışı bahis oynatan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Konya'da internetten canlı yayınla yasa dışı bahis sitelerine üye kazandırmak amacıyla "hediye çeki" dağıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Konya'da internetten canlı yayınla yasa dışı bahis sitelerine üye kazandırmak amacıyla "hediye çeki" dağıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

"Twitch" adlı internet tabanlı canlı yayın programı üzerinden yayın yaparak vatandaşları yasa dışı bahis oynamaya teşvik ettikleri tespit edilerek, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan 4 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Ş.E. (27) ve H.A. (23) çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, "Bora" kod adlı R.G (28) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Twitch" adlı internet tabanlı canlı yayın programı üzerinden vatandaşları yasa dışı bahis oynamaya teşvik eden şebeke üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmış, kent merkezinde belirlenen iki adrese yapılan baskında 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden biri ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler