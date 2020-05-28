Konya'da cami avluları cuma namazına hazırlanıyor
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Konya'da cami avluları cuma namazına hazırlanıyor

Konya'da cami avluları cuma namazına hazırlanıyor Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ilçe genelinde cuma namazı için camilerin avlularını temizleyerek hazır hale getirdi.

28.05.2020 18:20 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:24

Konya'da cami avluları cuma namazına hazırlanıyor

KONYA - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ilçe genelinde cuma namazı için camilerin avlularını temizleyerek hazır hale getirdi.

Korona virüs nedeniyle cemaatle namaza verilen ara sona eriyor. Tüm Türkiye'de belirlenen camilerin avlularında cuma namazı kılınacak olması nedeniyle Selçuklu ilçesinde hazırlıklar yapıldı. Selçuklu genelinde bulunan camilerde Selçuklu Belediyesi ekipleri tarafından 35 temizlik aracı ve 230 personelle temizlik çalışmaları yapıldı. Camilerin avluları dezenfektanlı suyla yıkanarak temizlenirken, çevre düzenlemeleri de gerçekleştirildi. İlçe genelinde namaz kılınacak 196 caminin avlusunda çalışmalar yapılarak namaz kılınacak hale getirildi.

"Camilerimiz öksüz kalmıştı"

Vatandaşların cuma namazlarında buluşabilmesinin önemli bir adım olduğunu belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Covid 19 sürecinden dolayı camilerimiz 10 haftadır öksüz kalmıştı, Cuma namazlarını kılamıyorduk. İnşallah bu hafta hep birlikte camilerimizde cuma namazlarımızı kılacağız. Selçuklu ilçemizde 196 camimizde bu hafta cuma namazları camilerimizin avlusunda kılınacak. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak camilerimizin avlularında çevre düzenleme, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. İnşallah yarın Cuma namazına hazır hale getireceğiz. İmamlarımızla birlikte koordinasyonlu bir şekilde bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah yarın bütün hemşehrilerimiz camilerimizde Cuma namazlarını kılacaklar. Şimdiden tüm hemşehrilerimizin cumalarını tebrik ediyorum. İnşallah rabbim bizlere böyle günler yaşatmaz diyorum" ifadelerini kullandı.

Konya'da cami avluları cuma namazına hazırlanıyor

Kaynak: İHA

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