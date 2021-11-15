Konya'da çalıştığı restorandaki yük asansörünün altında kalan kadın öldü
AA / Serhat Çetinkaya - Haberler | Güncel
Konya'da çalıştığı restoranda yük asansörünün altında kalan kadın hayatını kaybetti.
KONYA (AA) - Konya'da çalıştığı restoranda yük asansörünün altında kalan kadın hayatını kaybetti.
Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Kudüs Caddesi'ndeki restoranda çalışan Havva Ergin (28) iş yerinin üst katına malzeme taşırken yük asansörünün altında kaldı.
Çalışanların haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ergin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Ergin'in cesedi otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırdı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
AA / Serhat Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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