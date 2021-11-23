Konya'da "çakarlı araç" denetimi yapıldı

KONYA (AA) - Konya'da yasa dışı ve yetkisi olmadan çakar lamba kullanarak trafiği tehlikeye atan 2 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ŞubeSİ ekipleri, sürdürdüğü "Huzur Uygulamaları"nda yetkisi dışında çakar lamba kullanarak hem trafiğin düzenini bozan hem de trafiği tehlikeye atan 2 sürücü tespit etti.

Araçlarına internet üzerinden 100-500 lira arasında satılan çakar lambaları alarak, resmi bir izni ve kullanım yetkileri olmadan takan 2 sürücünün araçlarındaki çakar lambalarına el konuldu.

"Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak" maddesinden her iki aracın sürücüsüne 1339'ar lira cezai işlem uygulandı.

AA / Zehra Melek Çat - Son Dakika Haberleri

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