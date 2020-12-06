Konya'da cadde ve sokaklar bomboş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Konya'da cadde ve sokaklar bomboş

06.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 06.12.2020 12:43
Konya'da cadde ve sokaklar bomboş

KONYA'da cadde ve sokaklar, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de boş kaldı.

KONYA'da cadde ve sokaklar, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de boş kaldı. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Konya'da cadde ve sokaklar boşaldı. Kısıtlamanın ikinci gününde de vatandaşların yasağa uyduğu gözlendi. Otobüs duraklarının boş kaldığı kent genelinde polis ekipleri de kontrol noktalarında denetimler gerçekleştirdi. 


Konya'da cadde ve sokaklar bomboş
Konya'da cadde ve sokaklar bomboş
Konya'da cadde ve sokaklar bomboş
Konya'da cadde ve sokaklar bomboş
Konya'da cadde ve sokaklar bomboş
Konya'da cadde ve sokaklar bomboş
Konya'da cadde ve sokaklar bomboş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail AKKAYA

İlgili Haberler

Tufanbeyli yasağa uydu, sokaklar bomboş kaldı
Tufanbeyli yasağa uydu, sokaklar bomboş kaldı
Son dakika haberleri: Ankara'da, kısıtlamanın ikinci gününde de sokaklar bomboş
Son dakika haberleri: Ankara'da, kısıtlamanın ikinci gününde de sokaklar bomboş
Kısıtlamayla birlikte Tunceli'de sokaklar bomboş kaldı
Kısıtlamayla birlikte Tunceli'de sokaklar bomboş kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır
Magazin Alişan Cansu Dere Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Samatta Sinan Gümüş Burak Yılmaz Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Akdeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da cadde ve sokaklar bomboş - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 12:45:30. #1.14#
title