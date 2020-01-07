Konya'da ByLock operasyonu
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Konya'da ByLock operasyonu

Konya'da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

07.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:36
Konya'da ByLock operasyonu

'da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları öne sürülen 10 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA
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