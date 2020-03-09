Konya'da Büyükşehirden çiftçiye fidan ve fide desteği
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Uğur İbrahim Altay, Konya, Güncel

Konya'da Büyükşehirden çiftçiye fidan ve fide desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı desteklemeleri kapsamında Konya genelindeki çiftçilere yüzde 50 hibe destekli fidan ve fide dağıtımını başlattı.

09.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:02
Konya'da Büyükşehirden çiftçiye fidan ve fide desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı desteklemeleri kapsamında Konya genelindeki çiftçilere yüzde 50 hibe destekli fidan ve fide dağıtımını başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Konya'da üretimi artırmak, çiftçilerin kalkınmasına katkı sağlamak ve tarımın gelişmesi amacıyla bugüne kadar Büyükşehir tarafından 41 milyon lira tarımsal destek yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, açıklamada Yeni Büyükşehir Yasası sonrasında Konya'da üretimi artırmak, gibi amaçlarla 31 ilçede fide ve fidan desteklerine önem verdiklerini belirtti.

Altay, 2020 desteklemeleri kapsamında Konya merkez ve ilçelerdeki çiftçilere yapılan destekler hakkında şunları kaydetti:

"Yüzde 50 hibe destekli asma, elma, yarı bodur kiraz, böğürtlen, vişne fidanı, ahududu, ada çayı, kekik ve çilek fidesi dağıtımına başladık. Yeni Büyükşehir Yasası sonrasında tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere bugüne kadar toplam 41 milyon liralık fidan, fide ve tarımsal ekipman desteği sağladık. Aynı zamanda KOP İdaresi desteğiyle bugüne kadar 210 milyon liralık küçük ölçekli sulama yatırımını hayata geçirdik. 31 ilçede 122 bin çiftçi ve öğrenciye de tarımsal eğitim verdik. Konya Büyükşehir Belediyesi, 2020 desteklemeleri kapsamında başvurularını aldığı Konya genelindeki bin 881 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli, 27 bin 600 asma fidanı, 8 bin 960 elma fidanı, 11 bin 280 yarı bodur kiraz fidanı, 3 bin 900 böğürtlen fidanı, 6 bin 120 vişne fidanı, 6 bin 150 ahududu fidanı, 6 bin ada çayı, 3 bin kekik, 2 milyon 744 bin çilek fidesi ile 41 bin 160 kilo malç naylonu dağıtımı yapıyor. Çiftçiye ve üreticiye desteklerimiz artarak devam edecek. "

Kaynak: AA

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