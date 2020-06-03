Konya'da bulunan yavru kartal koruma altına alındı Konya'da bir vatandaş tarafından bulunan yavru kartal koruma altına alındı.

Konya'da bir vatandaş tarafından bulunan yavru kartal koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi ekipleri, merkez Meram ilçesinde bir vatandaş tarafından kartal yavrusu bulduğunu bildirilmesi üzerine belirtilen adrese gitti.

Milli park görevlileri, teslim aldıkları yavru kartalı bakım ve rehabilitasyonu için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürdü. Kartal yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - KONYA

Kaynak: İHA