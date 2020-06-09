Konya'da bulunan çocuk cesedi gizemini koruyor
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Konya'da bulunan çocuk cesedi gizemini koruyor

Konya'nın Yunak ilçesinde 30 Mayıs tarihinde dağlık alanda toprağa gömülü olarak bulunan çocuk cesedi gizemini koruyor.

Konya'da bulunan çocuk cesedi gizemini koruyor
09.06.2020 13:54 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:04

Konya'nın Yunak ilçesinde 30 Mayıs tarihinde dağlık alanda toprağa gömülü olarak bulunan çocuk cesedi gizemini koruyor.

Olay, 30 Mayıs 2020 tarihinde Yunak ilçesi Bayatkulu Dağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunak'ta yaşayan bir vatandaş kekik toplamak için dağlık alana gitti. Bu sırada toprağa gömülü bir poşetin dışarıda kalan ucunu gören vatandaş poşeti çektiğinde bir çocuğa ait cesedin kafa kısmını gördü. Olayın jandarma ekiplerine bildirilmesinin ardından dağlık alanda çocuğun cesedi gömüldüğü küçük çukurdan çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 2-3 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğun cesedi otopsi için Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, Adli Tıp Kurumundan çocuğun ölümü ile ilgili raporun beklendiği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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