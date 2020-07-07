Konya'da buğday ekili 45 dekar alan zarar gördü
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Konya'da buğday ekili 45 dekar alan zarar gördü

KONYA'da buğday ekili yaklaşık 45 dekar alan, çıkan yangında zarar gördü.

Konya'da buğday ekili 45 dekar alan zarar gördü
07.07.2020 15:13 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:17

KONYA'da buğday ekili yaklaşık 45 dekar alan, çıkan yangında zarar gördü.

Rüzgar erozyonunun en fazla görüldüğü Konya'nın Karapınar ilçesindeki Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi sahasında, yangın çıktı. Yüksek gerilim hattından düşen parçadan çıktığı üzerine durulan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu alevler söndürülürken, yangında buğday ekili 45 dekarı zarar gördü.


Kaynak: DHA

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