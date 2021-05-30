Konya'da büfe yandı, kediler ve köpek kurtarıldı
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Konya'da büfe yandı, kediler ve köpek kurtarıldı

Konya'da büfe yandı, kediler ve köpek kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir büfede çıkan yangında 2 kedi ve 1 köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir büfede çıkan yangında 2 kedi ve 1 köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, Ereğli ilçesi Gwangjin Caddesi'nde Şehit Uzman Çavuş Tuğrul Köseğlu Parkında bulunan Ercan Aydın'ın işlettiği büfede çıktı. Edinilen bilgiye göre, alev alan büfeyi gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangından etkilenen 2 kedi ve 1 köpek ise itfaiye ekiplerince kurtarılırken büfe kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya'da büfe yandı, kediler ve köpek kurtarıldı
Konya'da büfe yandı, kediler ve köpek kurtarıldı
Konya'da büfe yandı, kediler ve köpek kurtarıldı
Konya'da büfe yandı, kediler ve köpek kurtarıldı
Konya'da büfe yandı, kediler ve köpek kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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