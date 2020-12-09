Konya'da bozulan motosikletini yol kenarında tamir etmek isteyen çocuk otomobilin çarpması sonucu öldü
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Konya'da bozulan motosikletini yol kenarında tamir etmek isteyen çocuk otomobilin çarpması sonucu öldü

09.12.2020 11:29 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:32
Konya'da bozulan motosikletini yol kenarında tamir etmek isteyen çocuk otomobilin çarpması sonucu öldü

Konya'nın Çumra ilçesinde bozulan motosikletini yol kenarında tamir etmek isteyen 15 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Konya'nın Çumra ilçesinde bozulan motosikletini yol kenarında tamir etmek isteyen 15 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Ahmet Özveri'nin (15) kullandığı motosiklet, gece saatlerinde Gökhüyük Mahallesi'nde seyir halindeyken arızalandı.

Motosikletinden inen Özveri, aracını tamir etmek için yolun kenarına çekti. Bu sırada Yaşar T. yönetimindeki plakası alınamayan otomobil, yol kenarındaki Özveri'ye çarptı.

Sağlık ekiplerince Çumra Devlet Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırılan Özveri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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