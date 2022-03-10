Konya'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren zanlı tutuklandı - Haberler

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Konya'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren zanlı tutuklandı

AA - Savaş Güler - Güncel
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Konya'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren zanlı tutuklandı

Konya'da boşanma aşamasındaki karısını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

KONYA (AA) - Konya'da boşanma aşamasındaki karısını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

Merkez Karatay ilçesi Sahibiata Mahallesi Güzle Sokak'ta, boşanma aşamasındaki eşi Marziye S'yi (30), işlettiği kuaför dükkanında önceki gün bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Hamidollah N'nin (30), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının emniyetteki ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

AA / Savaş Güler - Güncel

Kuaför, Konya, Güncel, Haberler

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