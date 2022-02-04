Konya'da boşanma aşamasındaki eşine kızan kişi yeğeninin aracını yaktı - Haberler
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Konya'da boşanma aşamasındaki eşine kızan kişi yeğeninin aracını yaktı

AA, Zekeriya Karadavut - Güncel
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Konya'da boşanma aşamasındaki eşine kızan kişi yeğeninin aracını yaktı

Konya'da boşanma aşamasındaki eşine kızan bir kişi yeğenine ait hafif ticari aracı ateşe verdi.

MERAM, KONYA (AA) - Konya'da boşanma aşamasındaki eşine kızan bir kişi yeğenine ait hafif ticari aracı ateşe verdi.

Meram ilçesi Beyşehir Caddesi'nde 42 JJ 665 plakalı aracın yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede araçtaki yangını söndürdü.

Polis ekipleri kullanılamaz hale gelen aracı, eşiyle boşanma aşamasındaki Bayram A'nın yaktığını belirledi.

Gözaltına alınan Bayram A, ifadesinde, "Olayı bir anlık öfkeyle yaptım. Ailevi sorunlarımız vardı. Bu sebepten aracı ateşe verdim." şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

İtfaiye, Meram, Polis, Konya, Güncel, Haber

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