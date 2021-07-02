Konya'da boşanma aşamasında olduğu karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
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Konya'da boşanma aşamasında olduğu karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Konya'da boşanma aşamasında olduğu karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Güncel

Konya'da, boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Konya'da, boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bayram Şahin ile taraf avukatları katıldı.

Şahin savunmasında, olay günü öldürme kastıyla hareket etmediğini, maktul eşinin aşağılayıcı sözleri nedeniyle olayın gerçekleştiğini öne sürdü.

Şahin, maktulün, başkalarıyla görüştüğünü, eşinin kardeşi tarafından da tehdit edildiği için silah taşıdığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanığın "tasarlayarak eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verdi.

Olay

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Bayram Şahin, 13 Mart 2020'de, boşanma aşamasında olduğu eşi Münevver Şahin'in muhasebe servisinde görev yaptığı özel hastaneye gitmiş, eşini tabancayla başından vurmuştu.

Ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmiş, otomobiliyle kaçmaya çalışan cinayet zanlısı koca ise polislerce yakalanmıştı.

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Bayram Şahin hakkında "eşi kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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