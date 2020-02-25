Konya'da bitkin düşen flamingo tedavi altına alındı

25.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:38

Konya'da, bitkin ve yorgun düştüğü için uçamayan flamingo koruma altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Aksaray yolu üzerindeki DSİ'ye ait arıtma istasyonu personeli tarafından yorgun ve bitkin durumda bir flamingo bulunduğunun haber verilmesi üzerine harekete geçti.

Verilen adrese giden milli parklar görevlileri, flamingoyu muayene ve tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim etti.

Flamingonun, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA