Konya'da bitkin düşen flamingo tedavi altına alındı
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Konya'da bitkin düşen flamingo tedavi altına alındı

Konya'da, bitkin ve yorgun düştüğü için uçamayan flamingo koruma altına alındı.

25.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:38
Konya'da bitkin düşen flamingo tedavi altına alındı

'da, bitkin ve yorgun düştüğü için uçamayan flamingo koruma altına alındı.

8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolu üzerindeki DSİ'ye ait arıtma istasyonu personeli tarafından yorgun ve bitkin durumda bir flamingo bulunduğunun verilmesi üzerine harekete geçti.

Verilen adrese giden milli parklar görevlileri, flamingoyu muayene ve tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim etti.

Flamingonun, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA
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