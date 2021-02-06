Konya'da bisiklet ve motosiklet çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Konya'da bisiklet ve motosiklet çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

06.02.2021 22:11 | Son Güncelleme: 06.02.2021 22:14
Konya'da bisiklet ve motosiklet çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde yakalanan 8 hırsızlık şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde yakalanan 8 hırsızlık şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Farklı tarih ve yerlerde meydana gelen 8 bisiklet, elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızlığı olayı çözülerek 8 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 7 adet bisiklet, elektrikli bisiklet ve motosiklet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Halsey Hande Erçel Deniz Akkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Fatih Terim Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Derbi Gazete Körfez Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da bisiklet ve motosiklet çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 22:14:24. #1.15#
title