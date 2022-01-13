Konya'da bisiklet hırsızı yakalandı

KONYA (İHA) - Konya'da farklı mahallelerden çaldığı bisikletleri satan bir kişi yakalanırken, şahsın sattığı 16 bisiklet bir bisikletçinin deposunda ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri bisiklet hırsızlığı yaptığı tespit edilen A.Ö'yü yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şahsın verdiği ifade doğrultusunda çalınan bisikletlerin Sahibiata Mahallesinde bisikletçilik yapan K.A.'ya satıldığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından iş yerinde ve deposunda yapılan aramada 16 adet bisiklet ele geçirildi. Bisikletlerden 2'sinin seri numarasından sahiplerine ulaşılırken, diğer bisikletlerin sahiplerinin bulunması için çalışmalar devam ediyor. Şüpheli A.Ö. bisiklet hırsızlığı suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderilirken, çalıntı bisikletleri satın alan K.A. hakkında "Çalıntı mal satın almak ve ticaretini yapmaktan" işlemlerin devam ediği öğrenildi. - KONYA

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