Konya'da birlikte yaşadığı kadının babasını tüfekle öldüren sanığın yargılaması sürüyor
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Konya'da birlikte yaşadığı kadının babasını tüfekle öldüren sanığın yargılaması sürüyor

Konya'da birlikte yaşadığı kadının babasını tüfekle öldüren sanığın yargılaması sürüyor
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Konya'nın Çumra ilçesinde, birlikte yaşarken kendisini terk edip ailesinin evine yerleşen kadının babasını tüfekle öldürdüğü, kadını ve oğlunu da öldürme teşebbüsünde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'nın Çumra ilçesinde, birlikte yaşarken kendisini terk edip ailesinin evine yerleşen kadının babasını tüfekle öldürdüğü, kadını ve oğlunu da öldürme teşebbüsünde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Turgay Koç, maktul İbrahim Özer'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

İbrahim Özer'in eşi müşteki Nefiye Özer, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Olay öncesinde eşi ve sanık Turgay Koç arasında bazı anlaşmazlıkların yaşandığını dile getiren Özer, "Eşimle küs olduğum için bir süredir oğlumun yanında kalıyordum. Olayı görmedim ama tüfeğin sesiyle dışarı çıktım. Eşimin öldüğü yer ile kızımın bulunduğu ev arasında 2-3 dakikalık yürüme mesafesi vardı. Turgay eşimi sürekli rahatsız ettiği için eşim Turgay'ın numarasını dahi engellemişti. Turgay Koç'tan şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen maktul İbrahim Özer'in kızı Ayşe Özer, "Turgay, ablam Hatice Özer'in imam nikahlı eşiydi. Birlikte yaşıyorlardı. Olaydan 15 gün önce ayrıldılar. Sürekli benden yardım istiyordu. Ben de onu bir kere karakoldan alıp babamın evine götürdüm. Olay günü ben çalıştığım için olaya şahit olmadım. Burada ablam Hatice'nin de azmettirici olarak yargılanmasını istiyorum. Çünkü olaydan 2 ay sonra başkasıyla evlendi. Babam Hatice'ye hep 'Sen benim kızımsın. İstersen kalırsın, istersen de eşine dönersin. Karar senin' diyordu, karışmıyordu. Ablama eşine geri dönmemesi için bir şey söylememişti." diye konuştu.

Turgay Koç ise birlikte yaşadığı Hatice Özer'in babası İbrahim Özer'i öldürme kastının olmadığını, tanık ve müşteki beyanlarını kabul etmediğini belirterek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Çumra ilçesinde Turgay Koç ile birlikte yaşadığı Hatice Özer, bilinmeyen nedenle tartışmış, evi terk eden kadın, ailesinin yanına yerleşmişti. Koç, 27 Ekim 2020'de tartıştığı kadının babası İbrahim Özer'i tüfekle başından vurarak öldürmüştü.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan sanık, Hatice Özer ve oğluna yönelik bir eyleminin olmadığını iddia etse de Hatice Özer, ilk duruşmada sanığın kendilerini de öldürmeye teşebbüs ettiği yönünde ifade vermişti. Özer ve oğlu, geçen duruşmada şikayetlerinden vazgeçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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Konya'da birlikte yaşadığı kadının babasını tüfekle öldüren sanığın yargılaması sürüyor - Haberler
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