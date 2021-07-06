Konya'da bir sitenin bahçesindeki ağaçların kesilmesi tepki çekti
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Konya'da bir sitenin bahçesindeki ağaçların kesilmesi tepki çekti

Konya'da bir sitenin bahçesindeki ağaçların kesilmesi tepki çekti
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde bir sitedeki ağaçların kesilmesine bina sakinleri tepki gösterdi.

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde bir sitedeki ağaçların kesilmesine bina sakinleri tepki gösterdi.

Nakipoğlu Mahallesi'nde bulunan sitenin yöneticilerinden Nurullah Koyuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, izinsiz şekilde bahçelerine giren kişilerce buradaki 6 ağacın kesildiğini söyledi.

İş dönüşü ağaçların kesildiğini gördüğünü belirten Koyuncu, "Kesilen ağaçların hemen yanında çocuk parkı var. Çocuklar da zarar görebilirdi. Bu ağaçlar kolay yetişmiyor. Durumla ilgili emniyete gerekli bilgiyi verdim, onlar zabıtayı aramamı, zabıta da savcılığa suç duyurusunda bulunmam gerektiğini söyledi. Durum daha bir sonuca ulaşmadı." dedi.

Site sakini Murat Aslan da bahçelerindeki ağaçların kesilmesiyle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını dile getirerek, "Kesilenlerin çoğu akasya ağacı. Çocukların bu duruma şahit olmasının üzüntüsünü yaşıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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