Konya'da bir mahallede uygulanan karantina kaldırıldı
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Konya'da bir mahallede uygulanan karantina kaldırıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Kesecik Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Konya'da bir mahallede uygulanan karantina kaldırıldı
29.06.2020 11:43 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:20

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Kesecik Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

İlçeye bağlı Kesecik Mahallesi'nde 22 Haziran'da başlatılan karantina uygulaması, Seydişehir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sona erdirildi.

Kararın ardından, yerleşim merkezine giriş çıkışlar serbest bırakıldı.

Seydişehir Belediyesi ekipleri de toprak döktüğü tali yollardaki setleri kaldırarak yolları trafiğe açtı.

Kesecik Mahallesi Muhtarı Muhtarı Cafer Sayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalledeki karantinanın kaldırıldığını ancak bazı evlerde uygulanan karantina uygulamasının devam ettiğini söyledi.

Vatandaşlardan tedbirlere uymalarını isteyen Sayhan, "Bazı hanelerimizde tedbirler devam ediyor. Bu adreslerde kalan ailelerin evlerinde izolesi ve takibi sürecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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