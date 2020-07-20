Konya'da bir mahalle karantinaya alındı Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Saraycık Mahallesi'nde biri İzmir, diğeri yurt dışından gelen iki kişiye yapılan testlerde, Kovid-19'a rastlandı.

Bunun üzerine mahallenin tamamı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Mahalle Muhtarı Zafer Yavuz, karantinanın bir hafta süreceğini ifade ederek "Mahallede filyasyon ekiplerince çalışma başlatıldı. Yayılımı önleyebilmek amacıyla mahalle sakinlerimizin evlerinden dışarıya çıkmamaları için cami hoparlöründen sürekli uyarılarda bulunuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA