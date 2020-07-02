Konya'da bir mahalle karantinaya alındı Konya'nın Yunak ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Konya'nın Yunak ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Sülüklü Mahallesi'nde Kovid-19 vakalarında artış yaşandığını belirtti.

Salgının yayılımının önüne geçmek ve toplum sağlığını korumak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca mahallede ikinci bir emre kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiğini ifade eden Akbulut, açıklamasında şunları kaydetti:

"Mahalleye giriş çıkışlar yasaklanmıştır. Karara aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanacaktır. Karantina süresi boyunca Sülüklü Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızın ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacaktır."

Kararın ardından jandarma ekiplerince mahalle girişinde kontrol noktası oluşturuldu. Mahalleye bağlantı yolları ise Belediye ekiplerince kapatıldı.

Kaynak: AA