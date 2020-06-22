Konya'da bir mahalle ile bir apartman karantinaya alındı Konya'nın Seydişehir ilçesinde 1 mahalle ile 1 apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 1 mahalle ile 1 apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kesecik Mahallesi ile Alaylar 1 Mahallesi'nde yapılan testlerde, Kovid-19 vakalarına rastlandı. Bunun üzerine Kesecik Mahallesi'nin tamamı ile Alaylar 1 Mahallesi'ndeki bir apartman, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındı. Kararın ardından Kesecik Mahallesi'ne giriş ve çıkışlar kapatıldı. Cami hoparlörlerinden sık sık yapılan anonslarla da vatandaşlar, evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılıyor. Kaynak: AA