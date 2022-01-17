Konya'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı saldırının tutuklu sayısı 13'e çıktı

Konya'da bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin tutuklu sayısı 13'e yükseldi.

KONYA (AA) - Konya'da bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin tutuklu sayısı 13'e yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin yürütülen çalışmalar sonucu olaya 2 şüphelinin daha karıştığı tespit edildi.

Polis, silahlı saldırıda, tabancayla yerde yatan yaralılara ateş ettiği belirlenen M.E.E. (27) ve tabancayı saklayan M.A'yı (28), olayda kullanılan tabanca ve mermileriyle yakaladı. Şüphelilerden M.E.E'nin 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "kasten adam öldürme, suç delillerini saklama" suçlarından tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 13 oldu.

Olay

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde, Serhat Özkaya ile Cüneyt Ö. silahlı saldırıya uğramış, Özkaya olay yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Cüneyt Ö. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının, aralarında alacak meselesi bulunan Konya ile Adana'daki iki uyuşturucu çetesiyle bağlantılı olduğunu belirlemişti. Ekipler, iki ilde düzenledikleri operasyonda katil zanlısı Sinan A'nın da aralarında bulunduğu 6'sı kadın 17 şüpheliyi yakalamıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanmıştı.