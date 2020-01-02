Konya'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın sanıkları hakim karşısına çıktı

02.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:08

Konya'nın Kulu ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, maktul Kudret Çelik'in ailesi, tutuklu sanık Ali Kılıç, tutuksuz sanıklar Yalçın D. ve Sefa D. ile taraf avukatları katıldı.

Ali Kılıç savunmasında, olay günü arkadaşı Yalçın D. ile buluştuklarını ve Kulu'da bir kasetçiye gittiklerini söyledi.

Kasetçide çalışan maktul Kudret Çelik ile karşılaştıklarını ve bir süre sohbet ettiklerini dile getiren Kılıç, "Kudret bana akşam buluşup alkol almayı teklif etti. Ben de köye gideceğimi söyleyince, 'İşin bitince haber verirsin' dedi. Oradan çıkıp Yalçın D. ile bir süre dolaştım. Sonra Yalçın D. evine gitti. Ben de arkadaşım Sefa ile buluştum. Bir süre sonra Kudret beni aramaya başladı." diye konuştu.

Kılıç, Sefa D'nin de kabul etmesi üzerine, Kudret Çelik'le buluşmaya karar verdiklerini ve Çelik'i iş yerinden alıp, arabada alkol almaya başladıklarını anlattı.

Bir süre sonra arabada yalnız kaldıkları sırada Kudret Çelik'in kendisine tacizde bulunduğunu iddia eden Kılıç, bunun üzerine sinirlenerek, cebinde bulunan çakıyı maktule doğru savurduğunu kaydetti.

Çelik'in yarasına tampon yaparak hastaneye götürdüklerini öne süren Kılıç, öldürme kastının olmadığını savundu.

Müşteki avukatının, "Maktulle alkol aldığınızı söylediniz. O zaman neden kanında ve idrarında alkol tespit edilemedi?" sorusuna ise sanık Kılıç, "Kanında neden alkol çıkmadığını bilmiyorum. Çok kan kaybettiği için kendisine sürekli kan verildiğini biliyorum. Belki o yüzden olabilir. Ancak bizim yanımızda alkol kullanmıştı. Yanımıza gelmeden önce de alkol aldığını biliyorum." yanıtını verdi.

Maktul Çelik'in kız kardeşi E.Ç. de sanıklardan şikayetçi olduğunu, olayın Ali Kılıç ile ağabeyi arasındaki alacak meselesinden kaynaklandığını düşündüklerini aktardı.

E.Ç, "Ali Kılıç bir kahvehanede çalışırken ağabeyim de ara sıra oraya gidiyormuş. Ağabeyim Ali Kılıç'tan 300 lira borç almış. Daha sonra bu borcu ödemek isteyince, Ali Kılıç 300 lirayı kabul etmemiş, 'Bin lira vereceksin' demiş. Bu nedenle aralarında tartışma çıkmış. Kahvehanedekiler kavgayı ayırmışlar. Bu kavga, olay tarihinden 10-15 gün önce yaşanmış." ifadesini kullandı.

Sanık Ali Kılıç'ın avukatı ise müvekkilinin söz konusu tarihte kahvehanede çalışmadığını ve maktul ile aralarında herhangi bir husumet bulunmadığının da olay gecesi MOBESE görüntüleriyle kanıtlandığını ileri sürdü.

MOBESE kayıtlarının, Kılıç'ın ifadelerini doğruladığını belirten sanık avukatı, müvekkilinin tahliyesini ve beraatini istedi.

Tutuksuz sanıklar Sefa D. ve Yalçın D. ise olayla bir ilgilerinin olmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Kılıç'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Konya'nın Kulu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 23 Temmuz 2019'da, Kudret Çelik (29) ile Ali Kılıç (20) arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Çelik, bıçakla yaralanmıştı.

Arkadaşları tarafından Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan Kudret Çelik, buradaki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilmiş ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alınan Ali Kılıç, tutuklanmıştı.

Kaynak: AA