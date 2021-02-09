Konya'da bir kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 11 tutuklama
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Konya'da bir kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 11 tutuklama

09.02.2021 20:21 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:24
Konya'da bir kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 11 tutuklama

Konya'da balık halinde iki grup arasından çıkan, bir kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Konya'da balık halinde iki grup arasından çıkan, bir kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Muhacir Pazarı yanındaki Balık Hali'nde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ardından polis ekiplerince yakalanan 13 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen 13 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Bu sırada özel hareket polisleri de hastane önünde güvenlik önlemi aldı.

Zanlılar, daha sonra iki ayrı araca bindirilip, adliyeye sevk edildi.

Kavganın, iki grup arasındaki alacak meselesi nedeniyle çıktığı, şüphelilerin daha önceden de silahlı kavgaya karıştıkları öğrenildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Olayda silah kullandığı tespit edilen ve kendisi de yaralanan şüpheli Nizamettin Ö'nün hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Olay

Merkez Meram ilçesindeki Balık Hali'nde 5 Şubat'ta, iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, olayda Oğuzhan Koyunsever hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatmış, kavgaya karıştığı iddia edilen 13 şüpheliyi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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