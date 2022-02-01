Konya'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili sanıkların yargılanması sürüyor

KONYA (AA) - Konya'da bir kişinin darbedilerek öldürüldükten sonra cesedinin su kanalına atılmasıyla ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Arif G. ve Bilal Y. ile taraf avukatları katıldı.

Sanıklardan Bilal Y, suçlamaları reddederek, "Ben maktulü öldürmedim. Öldürmediğim bir adam için yatıyorum. Tahliyemi istiyorum." ifadesini kullandı.

Diğer sanık Arif G. de uzun süredir tutuklu olduğunu, tahliyesini istediğini belirtti.

Sanık avukatları müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Hulusi İnan'ın (42) cesedi, geçen yıl Sakyatan Mahallesi'ndeki su tahliye kanalında bulunmuş, İnan'ı darbederek öldürdükleri, ardından cesedi su tahliye kanalına attıkları iddiasıyla tutuklanan iki sanık hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.