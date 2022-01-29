Konya'da bir kişinin araç bakım ve muayene çukuruna düştüğü anlar kamerada
AA, Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişinin araç bakım ve muayene çukuruna düştüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişinin araç bakım ve muayene çukuruna düştüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Sanayi Sitesi'ndeki bir oto elektrikçi dükkanına aracıyla gelen A.Ö, iş yeri önüne park etti.
Daha sonra araçtan inerek iş yerine doğru yönelen A.Ö, araçların bakımının yapıldığı çukuru fark edemedi.
Yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki çukura düşen A.Ö. başından yaralandı.
Çukurdan kendi imkanlarıyla çıkan A.Ö'nün düşme anını iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.
AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel