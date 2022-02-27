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Konya'da bir kişi umuma açık tuvalette ölü bulundu

AA, Anıl Kuru - Güncel
Konya'da bir kişi umuma açık tuvalette ölü bulundu

Konya'nın Merkez Meram ilçesinde bir kişi, umuma açık tuvalette ölü bulundu.

KONYA (AA) - Konya'nın Merkez Meram ilçesinde bir kişi, umuma açık tuvalette ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Sahibiata Mahallesi Bulgurtekke Sokak'ta görevliler, umumi tuvalete giren bir kişinin uzun süre çıkmaması üzerine kapıyı çaldı. Cevap alamayan görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde isminin Kenan Tosun (27) olduğu tespit edilen kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.

Tosun'un cesedi, inceleme sonrası Konya Şehir Hastanesine morguna kaldırıldı.

AA / Anıl Kuru - Güncel

Konya, Güncel, Haberler

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