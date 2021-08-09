Konya'da bir kişi miras nedeniyle tartıştığı kardeşini öldürdü
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Konya'da bir kişi miras nedeniyle tartıştığı kardeşini öldürdü

Konya'da bir kişi miras nedeniyle tartıştığı kardeşini öldürdü
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bir kişi, miras nedeniyle çıktığı belirtilen kavgada, kardeşini silahla öldürdü.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bir kişi, miras nedeniyle çıktığı belirtilen kavgada, kardeşini silahla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Yazır Mahallesi Öztekinler Sokak'ta bulunan sitenin bahçesinde H.G. (62) ile kardeşi Uğur G. (48) arasında tartışma çıktı.

Miras anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada H.G, kardeşine tabancayla ateş etti.

Açılan ateş sonucu olay yerinde yaşamını yitiren Uğur G'nin cesedi, incelemelerin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan H.G'nin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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