Konya'da bir kişi konteynerde ölü bulundu

Konya'nın Ereğli ilçesinde hurdacılık yapan bir kişi kaldığı konteynerde ölü bulundu.

Olay, Ereğli ilçesi Meydanbaşı Mezarlığı karşısında bir hurdacıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri geçimini hurdacılık yaparak sağlayan, hurda sattığı iş yerine ait konteynerde kalan ve yalnız yaşayan Mustafa Çöl'den (50) bir süre haber alamadı. Sabah erken saatlerde konteyneri kontrol eden vatandaşlar Mustafa Çöl'ü hareketsiz bir şekilde yerde yatarken görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Çöl'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri idetaylı inceleme yaptı. Çöl'ün cansız bedeni, ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

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