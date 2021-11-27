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Konya'da bir kişi konteynerde ölü bulundu

AA / Mehmet Umay - Haberler | Güncel
Konya'da bir kişi konteynerde ölü bulundu

Konya'nın Ereğli ilçesinde, konteynerde yaşayan kişi ölü bulundu.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, konteynerde yaşayan kişi ölü bulundu.

Cami Kebir Mahallesi'ndeki vatandaşlar, Meydanbaşı Mezarlığı karşısında bulunan konteynerde yalnız yaşadığını bildikleri M.Ç'den (50) bir süre haber alamadı.

Durumdan şüphelenerek konteynerin içerisini kontrol eden mahalle sakinleri, M.Ç'yi yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, M.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından M.Ç'nin cenazesi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konya'da bir kişi konteynerde ölü bulundu

Konya'da bir kişi konteynerde ölü bulundu

AA / Mehmet Umay - Son Dakika Haberleri

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