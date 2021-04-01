Konya'da bir kişi iş yerinde silahla öldürülmüş bulundu
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Konya'da bir kişi iş yerinde silahla öldürülmüş bulundu

Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel
Konya'da bir kişi iş yerinde silahla öldürülmüş bulundu

Konya'da bir kişi iş yerinde silahla başından vurularak hayatını kaybetti, cinayetle ilgili aranan üç şüpheliden ikisi gözaltına alındı.

Konya'da bir kişi iş yerinde silahla başından vurularak hayatını kaybetti, cinayetle ilgili aranan üç şüpheliden ikisi gözaltına alındı.

Merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Furgandede Caddesi'nde yer alan Aktuna Plaza'nın 4. katından gelen silah sesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.

Olay yerine giden polis ekipleri, hafriyat şirketine ait büroya girdiklerinde Süleyman Yıldız'ı (40) başından silahla yakın mesafeden vurulmuş buldu.

Yaşamını yitirdiği belirlenen Yıldız'ın cesedi, otopsi için Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Sinan G. (25), ağabeyi Hakan G. (28) ile iş ortakları Galip D. (24) olduğunu, zanlıların, akrabası kadınla ilişkisinin bulunduğu iddiasıyla Yıldız'ı öldürdüklerini tespit etti.

Kardeşlerden biri çeyiz sandığında, diğeri İzmir'e kaçarken yakalandı

Cinayetin ardından kaçan şüphelilerin peşine düşen ekipler, Hakan G'yi saklandığı evdeki çeyiz sandığının içinde yakaladı.

Olayda tabancayı kullandığı iddia edilen Sinan G, aracıyla İzmir'e kaçarken Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışma sonucu Kula ilçesinde gözaltına alındı.

Firari Galip D'yi yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Yakalanan iki kardeşin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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